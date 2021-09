« Action Grenier Autogroupe » devient le numéro un de l’automobile à Boucherville

Transaction majeure dans le monde de l’automobile à Boucherville et sur la Rive-Sud. Après plus de 40 ans à faire grandir ce qui était devenu au fil des ans le Groupe Duval, la famille Duval a récemment vendu l’ensemble de ses concessions automobiles. Même si le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, on parle ici de plusieurs millions de dollars assurément, car les quatre concessions principales du Groupe Duval vendaient près de 4000 véhicules annuellement.

Un nouveau joueur d’expérience s’implante solidement à Boucherville et sur la Rive-Sud, Action Grenier Autogroupe. Les propriétaires de la nouvelle bannière sont Louis Grenier, un résident de Boucherville depuis 12 ans déjà, et Stéphane Guilbault.

La famille Grenier œuvre dans le monde de l’automobile depuis 60 ans, principalement sur la Rive-Nord de Montréal, à Terrebonne, à Mascouche et à Laval.

La famille Grenier y opère aujourd’hui des concessions des bannières Chevrolet-Buick-GMC, Chrysler Dodge Jeep Ram, Grenier Volkswagen, Grenier 6000$ et moins et Méga Centre Occasion Grenier.

Le Groupe Action de Saint-Hubert et son propriétaire Stéphane Guilbault, Action Chevrolet Buick GMC et Action Mitsubishi, est bien présent sur la Rive-Sud depuis près de 25 ans ainsi que sur la Rive-Nord, encore une fois avec la famille Grenier, dans l’opération de la concession « Subaru de Laval ».



Grenier Automobile s’associe donc encore une fois au Groupe Action de Saint-Hubert dans l’acquisition des différentes concessions de la famille Duval, soit Mercedes-Benz de Boucherville, Volkswagen de Boucherville, Toyota de Boucherville, Mazda de Boucherville, Occasions de Boucherville et Carrosserie de Boucherville.



Déjà des partenaires dans l’achat de Boucherville Honda



Grenier Automobile et Groupe Action n’en sont cependant pas à leur premier partenariat à Boucherville, car en janvier 2020, ils avaient conclu une première transaction en se portant acquéreurs de la concession Honda de Boucherville, jusque-là propriété de la famille Dorais; une concession où l’on vendait environ 900 véhicules par année.



Tant pour Louis Grenier que pour Stéphane Guilbault, qui œuvre pour sa part sur la Rive-Sud depuis 35 ans, c’est avec beaucoup de fierté qu’ils prennent le relais de la famille Duval à Boucherville. C’est un défi et même un beau défi. La famille Grenier cumule 60 ans d’expérience et d’expertise dans le monde de l’automobile alors que Stéphane Guilbault œuvre dans le même domaine depuis environ 35 ans. Unir leurs forces permettra d’accélérer l’expansion des deux groupes, de créer des concessionnaires élites, d’augmenter l’offre du parc automobile usagée tout en bénéficiant du soutien des deux équipes, un plus évident. « Nous allons travailler fort pour réussir, mais nous pouvons déjà miser sur des équipes compétentes, dédiées et de qualité dans toutes les concessions. Nous allons contribuer à faire grandir nos employés, des gens d’ici qui connaissent déjà bien leurs marchés.



Les quatre bannières majeures de Boucherville acquises de la famille Duval (Mercedes- Benz, Volkswagen, Toyota et Mazda) ont le vent dans les voiles, ce sont des concessions en très bonne santé et les perspectives d’avenir sont excellentes. La pandémie a accéléré les changements dans l’industrie automobile. Les concessionnaires et les manufacturiers ont dû revoir leurs procédures pour restreindre les contacts avec les clients. En ce sens, les stratégies numériques prennent de plus en plus de place. Le marché évolue également alors que les véhicules électriques sont en forte demande, car on les associe aux tendances écoresponsables. Les nouveaux propriétaires en sont bien conscients et répondront aux attentes de la clientèle.

Action Grenier Autogroupe (en incluant la concession Boucherville Honda) sera assurément un nouveau joueur d’impact dans le monde automobile de la Rive-Sud et le groupe se démarquera par une qualité de produits, par une grande variété de véhicules, par un service impeccable et par un groupe d’employés compétents, ce qui a d’ailleurs fait la réputation des deux groupes propriétaires depuis près de quatre décennies.