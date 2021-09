Équipe Jean Martel – Option citoyens citoyennes dévoile sa plateforme électorale 2021-2025

COMMUNIQUÉ – Lors d’une conférence de presse tenue le 23 septembre dernier, Jean Martel, candidat à la mairie de Boucherville lors des élections municipales du 7 novembre prochain, a procédé au dévoilement de la plateforme électorale 2021-2025 de sa formation politique. Plusieurs des membres de celle-ci ont également assisté à cette conférence de presse, ainsi que les deux candidats et les six candidates qui se présentent avec lui. C’est sous le signe de la continuité que cette plateforme électorale s’inscrit, bien que plusieurs nouvelles initiatives et nouveaux projets importants y soient également énoncés.



D’emblée, monsieur Martel a indiqué que tous les membres de son équipe souhaitaient que soit maintenue l’adhésion au principe d’une taxation limitée et responsable ainsi que celle à une gestion rigoureuse de la dette municipale. Ces adhésions permettraient de geler la taxation résidentielle en 2022 pour une 9e fois au cours des 11 dernières années. Elles permettraient également de réduire la dette municipale en 2022, après 10 années de réduction.



Du côté communautaire et de la participation citoyenne, monsieur Martel a réitéré l’engagement de tous les membres de son équipe de continuer à soutenir les organismes accrédités de la municipalité, en plus d’avoir bien hâte de reprendre la formule des Déjeuners du maire qui en sera alors à sa 100e édition.

« La participation citoyenne axée sur le développement durable sera toujours au cœur de notre démarche et de nos actions. Je remercie d’ailleurs tous les citoyens et toutes les citoyennes qui contribuent à préserver et à améliorer encore plus notre qualité de vie unique et exceptionnelle en participant bénévolement aux nombreux comités mis en place et aux diverses activités des organismes accrédités de Boucherville », a déclaré monsieur Martel.

C’est davantage du côté de l’environnement, de la lutte aux changements climatiques et de la mobilité durable que la plateforme électorale 2021-2025 de la formation contient de nouvelles initiatives et de nouveaux projets. Notamment des engagements clairs vers la carboneutralité, la plantation accélérée de nouveaux arbres, l’augmentation supplémentaire de 20 % de la superficie de terrains pour fins de conservation, l’électrification des transports (autobus électrique) et la mise en place d’une navette fluviale vers Montréal y sont prévus.

Par ailleurs, la plateforme électorale de la formation énonce la volonté des candidats et des candidates de créer et d’aménager de nouveaux parcs dans les districts 3, 4, 5 et 8, dont entre autres un immense parc sur le site de l’ancienne Carrières Rive-Sud. Les membres de la formation souhaitent de plus compléter la phase 3 du plan sportif (annexe multisport au Centre des glaces Gilles-Chabot) et d’amorcer la phase 4 de ce plan, soit notamment la réfection et l’agrandissement de la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier. L’aménagement du nouveau dépôt à neige, de nouveaux sentiers de marche et de course (dont un sentier des arts) et de nouveaux tronçons de pistes cyclables sont également prévus à la plateforme électorale.



« Nous nous engageons à demeurer à l’écoute et au service de la population, tout en continuant de prioriser sa qualité de vie, dans le respect de sa capacité de payer », a conclu Jean Martel.

La plateforme électorale 2021-2025 de la formation politique Équipe Jean Martel-option citoyens citoyennes peut être consultée en ligne au www.equipejeanmartel.com