Xavier Barsalou-Duval l’emporte facilement dans Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères

Le bloquiste Xavier Barsalou-Duval a remporté l’élection haut la main dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères.

Bien que les votes par la poste ne soient pas encore dépouillés, sa victoire est confirmée. Selon les résultats partiels, le candidat bloquiste a récolté 28 984 voix et détient 54,3 % de l’appui populaire. Il a une confortable majorité de 15 230 voix sur son plus proche adversaire, le libéral Louis-Gabriel Girard.

« Le résultat de l’élection m’accordant une majorité absolue des votes dans la circonscription me fait chaud au coeur. Je tiens à remercier chacun des électeurs de Pierre-Boucher Les Patriotes-Verchères pour la confiance que vous m’avez témoignée! », a déclaré M. Barsaloui-Duval à l’issue du vote.

Mentionnons que 53 420 électeurs sur 81 525 électeurs inscrits sur la liste électorale sont rendus aux urnes hier.