Stéphane Bergeron du Bloc québécois est réélu dans Montarville

Au terme d’une longue soirée électorale, le député du Bloc québécois sortant de Montarville, Stéphane Bergeron, a été réélu avec plus de 45,4% des suffrages.

Il a ainsi devancé sa plus proche rivale, la libérale Marie-Ève Pelchat, qui a fini deuxième avec un peu de moins de 34.6% du vote. Pour leur part, la conservatrice Julie Sauvageau et la néodémocrate Djaouida Sellah ont respectivement pris la 3e et la 4e place, suivi par la représentante du Parti populaire du Canada, Natasha Hynes, avec 2,2 % des suffrages. Stéphane Bergeron représentera donc les gens de Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand pour une deuxième fois à la Chambre des Communes et il entend poursuivre le travail amorcé dans la circonscription avant cette élection qu’il a jugée « inutile ».