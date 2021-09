Le Bloc conserve le comté de Longueuil-Saint-Hubert

La lutte a été serrée jusqu’à la fin, mais le Bloc québécois a conservé la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert alors que le député actuel, le comédien Denis Trudel, l’a emporté sur sa plus proche adversaire, la libérale Florence Gagnon. Environ 1500 votes seulement séparent le bloquiste et la libérale.

Le candidat NPD a terminé troisième alors que le représentant du Parti vert, Simon King, a terminé la course avec environ 3,5 % des votes.

Ailleurs sur la Rive-Sud, le Bloc a également conservé les circonscriptions de Pierre-Boucher-les-Patriotes-Verchères avec la réélection de Xavier Barsalou-Duval. Idem dans Montarville avec l’élection plus serrée que prévu de l’actuel député bloquiste Stéphane Bergeron.

Dans Brossard Saint-Lambert, sans surprise, c’est la libérale Alexandra Mendes qui est réélue alors que dans le comté voisin, Longueuil-Charles-Lemoyne. La députée libérale Sherry Romanado a réussi à faire mordre la poussière à son adversaire bloquiste, la conseillère municipale de l’arrondissement de Saint-Hubert, Nathalie Boisclair.