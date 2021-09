La Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay: dépôts des mises en candidatures

C’est avec grande fierté que les membres de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay déposeront leur formulaire de mise en candidature respective auprès de la présidente d’élection de la Ville de Sainte-Julie dans la semaine du 20 septembre 2021.



Récoltant chacun plus du double des signatures prévues par le Directeur des élections du Québec (DGEQ), les candidats sont enthousiastes de l’accueil des Julievillois. « Le porte-à-porte est débuté depuis plusieurs semaines dans chacun des 8 districts électoraux. Nous constatons que les gens ont un sentiment de fierté envers leur ville. Ils sont satisfaits de ce que nous avons accompli et ils nous disent vouloir poursuivre dans la même sens. Par ces rencontres citoyennes de proximité que nous privilégions, nous répondons à leurs questionnements sur divers sujets les préoccupants », indique le candidat à la mairie Mario Lemay.



Selon le DGEQ, la période du dépôt des mises en candidature est du 17 septembre au 1er octobre 2021. « Les membres de notre équipe sont déjà prêts à déposer les leurs. Cette importante étape dans le processus électoral sera franchie. D’ici les élections du 7 novembre, nous poursuivrons le porte-à-porte, et ce, à tous les jours. Ne soyez donc pas surpris de nous voir cogner à votre porte », mentionne en terminant monsieur Lemay.