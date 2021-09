Jacinthe Landry du regroupement Alliance Citoyenne Varennes se présente dans le District 5

Jacinthe Landry est native de Varennes et a toujours éprouvé un attachement profond envers sa ville. Elle se présente comme candidate indépendante issue du regroupement de l’Alliance Citoyenne-Varennes dans le quartier de son enfance, Petite-Prairie, où elle a grandi dans la maison familiale où ses parents demeurent encore aujourd’hui.



Diplômée dans le domaine de l’accompagnement professionnel et personnel, Jacinthe Landry travaille en plus au sein de l’équipe cadre de l’entreprise bien connue et appréciée Bonjour-Santé depuis son implantation en 2010. Elle est aussi conférencière depuis plus de dix ans et se spécialise dans les ateliers dédiés aux enfants. Pour Jacinthe Landry, une écoute attentive des besoins, une bonne communication et un plan global des objectifs à long terme sont les outils nécessaires à la bonne gestion et à la croissance harmonieuse d’une municipalité qui a à cœur ses citoyens.



Du fait de sa spécialité, il va sans dire que Jacinthe Landry accorde une grande importance aux jeunes. « Quelle est la place réservée à cette tranche d’âge à Varennes ? Mon propre adolescent se cherche des endroits et un milieu où se développer, échanger et s’investir. ». Elle sera l’une des premières à s’intéresser et mettre en place des programmes et lieux consacrer aux enfants de tout âge.



Jacinthe Landry est déterminée à soutenir et aider les membres de la communauté qui sont moins favorisés et elle déplore que l’administration actuelle, qui ne cesse de vanter ses prouesses économiques, n’accorde pas une plus grande importance à cette réalité pourtant grandissante. « Des 16 résidents présents à la magnifique maison Véro & Louis venant en aide aux autistes, combien sont des résidents d’ici? J’aimerais des projets qui répondent aussi aux besoins des gens dans le besoin qui font partie de notre belle communauté. »



Aussi, Madame Landry démontre une grande admiration envers les personnes âgées, elle a à cœur ces membres importants qui ont contribué longtemps au développement de la municipalité et elle s’engage à travailler de concert avec eux afin de les inclure dans les choix et décisions concernant le développement, les services et la culture. « La population du Québec est vieillissante, on le sait, est-ce que les logements à Varennes seront assez nombreux et adaptés pour accueillir nos propres ainés ? Vais-je pouvoir vieillir à Varennes où il n’y aura que place pour la construction de nouveaux condos comme présentement ? »



Jacinthe Landry croit qu’en matière de gouvernance, la participation des citoyens, la transparence et la clarté quant à la prise de décision et l’utilisation des ressources sont primordiales afin de s’assurer que les personnes qui en bénéficieront soient vraiment ceux qui en ont besoin.



Comme Marcel Leduc, Isabelle Rodrigue et Carine Durocher, les autres candidats présentés précédemment par le regroupement Alliance Citoyenne-Varennes, Jacinthe Landry est une candidate de choix pour qu’un changement survienne et que la municipalité devienne un lieu d’échange et de débats d’idées. Elle croit qu’il est temps d’être à l’écoute et d’inclure les citoyens au cœur des décisions futures de notre ville.





