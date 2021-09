L’équipe Damphousse part à la rencontre de ses concitoyens

Au cours des prochaines semaines, les candidats du Parti durable – Équipe Damphousse sillonneront les rues de Varennes à la rencontre de leurs concitoyens. Ils comptent partager toute l’énergie qu’insufflent leurs engagements pour les quatre prochaines années dans le cadre d’une opération de porte à porte. Depuis 12 ans, avec leur chef Martin Damphousse en tête, les huit élus en poste ont contribué au nouveau visage de Varennes. Ces rendez-vous en face-à-face permettront d’engager des conversations qui enrichiront les projets et travaux à venir.



« Être près des Varennois(ses) et à leur écoute, c’est dans notre ADN. Qu’elles arrivent par la voie de notre service aux citoyens, lors des séances du conseil, par le biais des réseaux sociaux, lors des déjeuners du Maire ou à l’épicerie du coin, les préoccupations des Varennois(ses) sont prises en considération. Notre programme électoral et nos résultats passés en font foi et c’est avec enthousiasme et dans un esprit d’effervescence que nous souhaitons engager la conversation avec eux lors de notre porte-à-porte à venir » déclare Martin Damphousse qui brigue un 4e mandat comme Maire.



La parole aux candidat(e)s résolument tournée vers l’action et les résultats

Natifs de Varennes ou citoyens d’adoption, parents et utilisateurs des services municipaux, les candidat(e)s sont d’accord sur le potentiel de développement de leur ville. Ils se rallient autour d’objectifs communs et se reconnaissent dans la plateforme électorale du parti axée sur le développement durable.



« Grâce à notre bilan économique éloquent, nous sommes en mesure d’offrir des services et des installations accessibles à tous. Nos initiatives sont intimement liées au bien-être de notre population » mentionne Brigitte Collin, ambassadrice de l’inclusion pour tous.



« J’ai pris goût à la politique municipale en participant aux séances du conseil. Depuis 2017, je suis fier d’avoir contribué à l’amélioration et à l’ajout d’infrastructures variées pour les sportifs de tous âges » explique Benoit Duval, engagé dans la réduction des GES.



« Je fais le saut en politique municipale parce que j’adhère à la vision et au dynamisme de l’équipe Damphousse et pour participer à l’essor de ma ville, un modèle de développement durable » indique Guillaume Fortier, emballé par le nouveau visage de Varennes.



« Depuis toujours, je me démarque par mon approche humaine et ma facilité d’établir des relations authentiques et durables, un incontournable en politique municipale où la proximité avec les citoyens est une valeur ajoutée à mon rôle d’élue » décrit Geneviève Labrecque, animée par la vie culturelle et les communications.



« Accompagner et tout mettre en œuvre pour assurer une meilleure qualité de vie sont indissociables pour moi. Je l’ai fait pendant plus de trois décennies auprès des jeunes et je continue de m’investir pour eux et les familles varennoises » souligne Gaétan Marcil, allié des familles et des espaces verts, dont le parc Saint-Charles.



« Évaluer toutes les avenues pour prendre les meilleures décisions est un principe que nous nous efforçons d’appliquer pour assurer l’impact de nos actions. Cela nous permet d’avoir le réel sentiment du devoir accompli » explique Natalie Parent, stimulée par les initiatives durables.



« Mes rencontres avec les Varennois sont enrichissantes. Elles me permettent de créer des liens, d’écouter et de comprendre leurs attentes et préoccupations. Ces échanges me nourrissent et sont à la base de mes réflexions » mentionne Marc-André Savaria, maître de la gestion financière responsable.



« Varennes est une ville où il fait bon vivre et ce qui nous distingue, dans la sphère municipale, c’est notre force de travailler ensemble pour le bien commun, vers un avenir prospère, pour tous » déclare Mélanie Simoneau, animée par la co-construction d’idées.



Le programme électoral du Parti durable – Équipe Damphousse sera acheminé dans tous les foyers de Varennes dans les prochains jours. Le maire sortant et ses candidats profiteront de leur rencontre avec les citoyens pour en discuter. Tous et toutes sont animés et confiants à l’idée que leur ville soit plus que jamais chaleureuse, accueillante et couronnées de succès !