Le RTL transportera plus de 7000 élèves du secondaire cette année sur la Rive-Sud

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui a fait chuter l’achalandage dans le transport en commun de la Rive-Sud de plus de 50 % (et la situation n’est jamais revenue à la normale), une bonne nouvelle a récemment fait en sorte que plus de jeunes monteront à bord des autobus du Réseau de transport de la Rive-Sud cette année.

Le RTL a en effet renouvelé ses ententes pour le transport des élèves des écoles secondaires du Centre de services scolaire Marie-Victorin, de la Commission scolaire Riverside et du Centre de services scolaire des Patriotes. D’ailleurs, en desservant plus de 50 % des élèves du Centre de services scolaire Marie-Victorin, le RTL devient son principal transporteur pour une première année.

Le RTL transportera ainsi 7 075 élèves du secondaire par l’entremise de ces ententes au courant de l’année scolaire 2021-2022, ce qui représente un achalandage supplémentaire de 500 élèves, une augmentation de 8 % par rapport à la rentrée de l’année dernière.

Grâce à ces ententes, ces élèves auront accès à un tarif réduit et à des trajets adaptés à leurs horaires de classe. Ils pourront utiliser soit les services réguliers ou des lignes scolaires intégrées qui sont ajoutées aux heures plus achalandées.

Réseau 100% accessible

Par ailleurs, le RTL mise depuis peu sur un nouveau Plan de développement en accessibilité universelle (PDAU) qui sera déployé de 2021 à 2026. Sous le thème « On prend la route ensemble », le PDAU vise à rendre accessible l’ensemble de son réseau pour une clientèle aux besoins diversifiés en vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

Bien que les principaux bénéficiaires soient les personnes handicapées, les aînés, les jeunes familles avec poussette et les personnes ayant des limitations temporaires, l’ensemble de la clientèle du RTL pourra profiter des actions déployées pour l’accessibilité universelle de son réseau.