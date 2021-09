Résumé de l’assemblée publique à Sainte-Julie: priorité à l’environnement

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 14 septembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusé sur sa page Facebook.

• Le conseil a autorisé l’acquisition à des fins de conservation les lots du secteur de la rue de la Falaise pour 4 445 000 $, le tout conditionnellement à l’obtention de l’aide prévoyant une contribution aux deux tiers du montant d’acquisition, soit un maximum de 3 117 428,83 $. Le conseil a affecté une somme de 4 676 143,25 $ du surplus affecté immobilisations afin de financer cet achat ainsi que les frais de transactions jusqu’à l’obtention de l’aide financière de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

• Les élus ont aussi donné leur aval à la signature des actes notariés d’acquisition des lots 5 881 501 et 5 881 583 du Cadastre du Québec et de servitude de conservation. Rappelons à ce sujet que ces lots situés au 501, rue Charlebois totalisant 17 hectares contribueront à accroître la superficie d’aires protégées autour du parc des Étangs-Antoine-Charlebois. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de 158 091 $, répartie à parts égales entre la CMM et le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue. La Ville de Sainte-Julie a quant à elle contribué au financement à hauteur de 79 046 $, pour un investissement total de 237 137 $.

• La Ville a aussi accordé le contrat concernant les travaux de mise en place d’un stationnement sur la rue Charlebois à l’entreprise Excavation M. Leclerc pour 273 116,24 $, incluant la réserve pour imprévus.

• En ces temps de pandémie qui s’étire, voici une nouvelle qui fera du bien aux gens : le conseil a accepté de verser une aide financière de 18 000 $ à la Corporation du Défilé de Noël de Sainte Julie afin de payer en partie les coûts de réalisation de la 24e édition du Défilé de Noël qui se déroulera le 4 décembre prochain.

Travaux

La mairesse de Sainte-Julie a précisé que la première phase des travaux au parc Desrochers, qui ont débuté le 30 août dernier, vise à améliorer les installations pour les sports de balle. Le chantier s’échelonnera jusqu’au printemps 2022. Le terrain de baseball sera réorienté et agrandi afin de pouvoir accueillir de nouvelles catégories, des abris pour les joueurs et un pour les marqueurs, alors que des cages de frappeur seront ajoutées. Le parc sera également amélioré par l’aménagement d’un avant champ synthétique, un tableau de pointage, des gradins en pierres naturelles et un éclairage DEL. Lors de phases subséquentes, l’accessibilité et l’ajout d’équipements sportifs et récréatifs seront les priorités. Parmi les projets, on compte l’adoucissement de la pente, l’ajout d’un escalier, l’aménagement d’aires de jeux pour les enfants de 18 mois à 12 ans, la construction d’un « pumptrack », l’ajout d’un second terrain de volleyball et l’agrandissement de l’aire de stationnement.

• Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière a déposé le certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement concernant le Règlement 1266 autorisant le paiement de la quote-part, les frais contingents et les taxes relativement à des travaux de nettoyage de certaines branches de la rivière du Trésor pour 26 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder cette somme.

• Le conseil a accepté le dépôt d’une demande de subvention pour la remise en service de bâtiments communautaires par le biais du programme Rénovation de bâtiments de loisirs du Fonds municipal vert ainsi que tout autre document relatif à ce programme.

• Les élus ont accordé le contrat concernant les travaux de pompage et de déshydratation des boues des étangs aérés à l’usine d’épuration pour une année additionnelle à la compagnie Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure) pour 521 152,93 $, toutes taxes comprises.

• La Ville a octroyé le contrat concernant la fourniture et l’installation de panneaux lumineux pour traverse de piétons et d’afficheurs de vitesse à l’entreprise Trafic Innovation pour 29 843,26 $, toutes taxes comprises.