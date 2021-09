Le futur centre-ville de Varennes dévoilé en vidéo

Le conseil municipal est heureux de présenter à la population sa vision du centre-ville de Varennes. Dans une vidéo qui surplombe l’artère Marie-Victorin, le maire Martin Damphousse expose les grands enjeux de cette revitalisation. La capsule diffusée sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la Ville de Varennes révèle les plans en cours et présente un aperçu du futur paysage urbain.



Une mise en contexte du projet permet d’abord de comprendre son origine. Selon le sondage Imaginons notre ville de demain émis à la population en 2018, la priorité pour les citoyens varennois était de loin la revitalisation du centre-ville. À la suite d’une soirée de consultation publique qui a permis de présenter les défis, mais aussi les contraintes liées à l’aménagement du centre-ville, des gestes concrets ont été posés pour activer le projet. Près de 9 millions de dollars ont été investis pour des acquisitions d’immeubles de gré à gré, des démolitions, de la décontamination de terrains et de l’aide à la relocalisation.



« À Varennes, nous avons les moyens de nos ambitions et le nouveau Centre-Ville deviendra bientôt réalité! », affirme le maire Martin Damphousse.



La disparition d’immeubles désuets sur la route Marie-Victorin ouvre la voie à une vision d’avenir claire pour Varennes. Dans une première phase, deux bâtiments à vocation commerciale avec signature architecturale de choix seront construits sur le terrain de l’ancienne coop, près de la rue Saint-Eugène. Plus invitant encore, un passage créera un lien entre le parc de la Commune, le centre-ville et le secteur du boulevard René-Gaultier, vers le futur Centre multifonctionnel. La deuxième phase, située sur l’ancien site de Location Thomas inc., sera présentée dans les prochains mois.