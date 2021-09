207 700 $ pour la bibliothèque de Boucherville

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé l’octroi d’une aide financière de 315 800 $ aux bibliothèques publiques autonomes (BPA) de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville pour l’exercice financier 2021 2022. De cette somme, 207 700$ sont destinés à la bibliothèque municipale de Boucherville et 108 100 $ à la bibliothèque municipale de Saint-Bruno-de-Montarville.

Cette aide permettra aux BPA d’enrichir leurs collections et d’en améliorer la gestion. Elle favorisera également l’achat de livres québécois et la gratuité de l’abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers.