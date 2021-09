La santé publique cherche des effectifs pour travailler aux enquêtes épidémiologiques

La direction de santé publique de la Montérégie est à la recherche de personnel pour venir prêter main-forte à son équipe dédiée aux enquêtes épidémiologiques pour être en mesure d’intervenir rapidement dans le contexte actuel d’augmentation rapide des cas de COVID. Les personnes recherchées pour réaliser les enquêtes auprès des personnes atteintes et de leurs contacts doivent détenir une formation dans le domaine de la santé, de la gestion ou en relation d’aide. Elles doivent être en mesure de travailler à domicile. Les candidats doivent avoir accès à un ordinateur et à un téléphone cellulaire. Ils doivent posséder des habiletés en informatique pour pouvoir utiliser la suite Office et la plateforme Teams. Les personnes intéressées doivent être disponibles au moins trois jours par semaine, un week-end sur deux, pendant une période minimale de trois mois. Elles doivent faire parvenir leur candidature à : rh.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca