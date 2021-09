Claude Bérard sollicitera un quatrième mandat à titre de conseiller municipal à Contrecœur

Fort de plusieurs années d’expériences, Monsieur Bérard veut continuer de contribuer à l’avancement des dossiers en cours dont ceux liés à la création d’emplois et ceux visant l’amélioration de la qualité de vie de la population. Les citoyennes et citoyens seront toujours à l’avant-plan et au cœur de ses décisions, tout en respectant la capacité de payer des contribuables.



Il est résident de Contrecœur depuis 32 ans et il possède une formation en service social. Monsieur Bérard est un homme actif, il participe à des marathons et des demi-marathons. Il a su gagner la confiance de la population lors de ses trois derniers mandats en se dévouant aux Contrecoeuroises et Contrecœurois. Il poursuit son engagement quant à sa disponibilité et à son écoute des gens de son district afin de trouver des solutions pérennes avec eux.



Lors de son mandat actuel, il a eu le privilège de siéger et représenter le conseil municipal sur différents comités, tels que:



• L’office municipale d’habitation régional;

• Le comité du 350e anniversaires de Contrecœur;

• Le conseil d’administration aux événements Diable au cœur;

• Le conseil d’administration Rues Principales Contrecœur.



La Ville de Contrecœur est en constante évolution et a besoin d’élus qui ont à cœur son essor économique sans négliger l’aspect environnemental. Partageant des points de vus communs avec d’autres candidats indépendants qui se présentent aux élections, il se joint à eux pour travailler en collaboration afin que les dossiers porteurs et rassembleurs se concrétisent pour l’ensemble de la population.



Monsieur Bérard appuie la candidature de Madame Maud Allaire pour un second mandat à titre de mairesse de la Ville de Contrecœur. Il reconnaît la détermination dont elle fait preuve au quotidien et sa grande volonté à réaliser les projets qui augmentent le sentiment de fierté de la population contrecoeuroise. Il a confiance qu’elle va contribuer au développement durable de notre ville et surtout qu’elle va continuer d’être à l’écoute et au service de la collectivité. Sa maîtrise des dossiers, sa grande disponibilité envers les citoyens et sa présence auprès des organismes et des acteurs de notre collectivité sont des critères essentiels pour assumer les responsabilités au poste de mairesse de Contrecœur.



Pour terminer, il vous remercie de votre soutien et de votre confiance des dix dernières années.



Claude Bérard

Candidat indépendant et agent officiel du district 1

clodajo@tlb.sympatico.ca