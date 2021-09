La protection de nos boisés: un engagement de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay

Sensible à ses milieux naturels à grande valeur écologique présents sur le territoire de Sainte-Julie, le parc des Étangs Antoine-Charlebois est l’un des sites d’une grande richesse environnementale pour les Julievillois. C’est la raison pour laquelle La Voix des citoyens-Équipe Mario Lemay entend poursuivre sa collaboration notamment avec Nature- Action Québec, afin de développer de nouveaux sentiers, des circuits éducatifs ainsi que des lieux d’observation.



« Situé à l’extrémité nord de la ville, la préservation de ce parc est l’une des priorités de notre équipe. Afin de conserver à perpétuité ce territoire riche en espèce floristiques et fauniques, nous poursuivrons nos efforts pour en protéger une plus grande superficie », mentionne le candidat à la mairie, Mario Lemay. Rappelons que ce parc compte plus de 110 espèces floristiques et 80 espèces fauniques dont certaines sont en situation précaire. D’ailleurs, cet endroit est une halte migratoire pour plusieurs espèces d’oiseaux et un important réseau de milieux humides et naturels.



D’ailleurs, rappelons qu’une réserve foncière a été résolu unanimement par le conseil municipal de Sainte-Julie en regard au dossier de la rue de la Falaise, situé à l’extrémité sud de la ville et qu’un grand projet régional à vocation environnementale sur le territoire de la MRC a vu le jour dernièrement, soit la Maison de l’environnement.



« Les Julievillois savent à quel point nos boisés ont une valeur environnementale inestimable. Par conséquent, nous mettrons tous les efforts appropriés pour permettre à la population de profiter de ces grands espaces verts. Les candidats de la Voix des citoyens maintiendront ces engagements », indique monsieur Lemay en terminant.