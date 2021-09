Nouvelle exposition à l’Espace A : La vie à travers le regard des jeunes

La Ville de Boucherville présente la nouvelle exposition de l’Espace A, La vie à travers le regard des jeunes, qui se déroulera du 13 septembre au 28 octobre à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

L’exposition La vie à travers le regard des jeunes est née d’un projet collectif entre les adolescents de la Maison des jeunes de Boucherville. C’est à travers la photographie que ces derniers ont exploré et exploité leur imagination ainsi que leur créativité. En fréquentant divers endroits de la Rive-Sud, ces jeunes de la génération Z ont su exprimer et partager leur vision de leur environnement en quelques clichés.

L’Espace A est une galerie qui fait vivre une expérience d’exposition artistique professionnelle aux jeunes de 12 ans et plus. Grâce à son espace modulable, elle s’adapte à toute forme de créations. Cette galerie se veut un reflet de l’imaginaire débordant des adolescents évoluant à Boucherville. Espace A… parce que les adolescents occupent une place de choix dans leur communauté!