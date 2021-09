Mots partagés : la bibliothèque se déplace dans les résidences pour personnes aînées

La Ville de Boucherville annonce qu’elle met en place un projet de bibliothèque « hors les murs », intitulé Mots partagés afin de permettre aux ainés logeant dans les résidences de Boucherville de profiter d’une offre culturelle dans leur milieu de vie. Facilitant l’accès aux livres, cette opportunité permettra aussi aux résidants d’entamer des discussions autour de ces derniers. Visant à briser l’isolement chez les personnes aînées, cette initiative prendra forme dans les résidences suivantes : Résidence les Jardins de Montarville, Caléo – Groupe Maurice, Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, Manoir Boucherville – Résidences Soleil, Domaine Harmonie – Chartwell, Coopérative de solidarité en habitation La Seigneurie de Boucherville.

En plus d’offrir une collection conçue par des bibliothécaires et adaptée à chacune des clientèles, les résidents pourront avoir accès à du matériel pour soutenir leur accès à la lecture (loupes, lampes de lecture, supports à livres, tourne-page, lecteurs CD, etc.). Les collections déployées dans les résidences seront bonifiées plusieurs fois par année.

Des animations seront également offertes au cours de l’automne, toujours sous le thème du livre et de la culture.

Mots partagés est possible grâce à une entente de développement culturel entre la Ville de Boucherville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.