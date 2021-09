Entraves majeures dans le secteur de l’autoroute 25 et du tunnel durant la fin de semaine du 10 au 13 septembre

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures importantes seront mises en place dans le secteur de l’autoroute 25 et du tunnel durant la fin de semaine du 10 au 13 septembre, dont une fermeture partielle du tunnel en direction de la Rive-Sud. Ces entraves sont requises afin de poursuivre les travaux

préparatoires liés à la réfection majeure de l’infrastructure.

Des conditions de circulation difficiles sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à

éviter, si possible, le secteur.

Entraves durant la fin de semaine du 10 au 13 septembre

• Fermeture partielle (deux voies fermées sur trois) du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de la Rive-Sud, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 5 – Route 138 / Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l’entrée en provenance de l’avenue Souligny, de 0 h 30 à 7 h dans la nuit de vendredi à samedi

• Fermeture partielle (deux voies disponibles) de l’autoroute 25 en direction sud entre la rue Sherbrooke Est et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de samedi 7 h à lundi 5 h

• Fermeture complète de l’entrée de l’autoroute 25 en direction sud en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h