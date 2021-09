Élections municipales à Longueuil : il pleut des promesses à deux mois du scrutin

À deux mois du scrutin municipal du 7 novembre prochain, la présence de quatre formations politiques à Longueuil se traduit par une véritable pluie de promesses électorales, chaque parti y allant de très nombreux engagements. Les électeurs auront d’ailleurs peut-être un peu de mal à s’y retrouver avant de se rendre aux urnes.

Côté taxes, le candidat à la mairie du parti Action Longueuil, Jacques Létourneau, promet une augmentation d’environ 8 % sur 4 ans s’il est élu. Catherine Fournier, candidate de Coalition Longueuil, souhaite des augmentations égales ou moindres à l’inflation. Jean-Marc Léveillé, chef de Longueuil Citoyen vise un gel ou une augmentation sous l’inflation alors que la cheffe de Longueuil Ensemble, Josée Latendresse, promet un gel de taxes durant quatre ans.

Au sujet du salaire que devrait toucher le prochain maire ou la prochaine mairesse, madame Latendresse réduira le salaire actuel de 50 % donc 125 000 $ au lieu de 250 000 $. Messieurs Létourneau et Léveillé ainsi que madame Fournier optent plutôt pour un plafond de 180 000 $.

De tout pour tous

La liste des promesses ne s’arrête pas là, loin de là.

Action Longueuil compte réinvestir les surplus budgétaires dans les services, Longueuil Citoyen a l’intention de développer des microforêts sur le territoire, Longueuil Ensemble veut que les Longueuillois puissent se réapproprier les berges et exercer un leadership régional. Coalition Longueuil souhaite protéger 1500 hectares de forêts et créer un bureau de consultation publique. Il y a quelques jours, le même parti a ajouté à la liste une plus grande implication dans le monde scolaire.

Longueuil Citoyen veut créer un poste de commissaire industriel, bâtir un complexe culturel et amener un grand festival à Longueuil.

Longueuil Ensemble envisage de créer de vraies vies de quartier. Coalition Longueuil promet de mettre sur pied une table de consultation de tous les élus de Longueuil.

Enfin, promesse singulière qui apparaît au programme électoral de la formation, Longueuil Citoyen s’engage à faire travailler les pompiers à la vie de quartier en les impliquant dans la communauté.

Ah oui, le même parti promet également de ramener la collecte des ordures à une fois par semaine durant l’été plutôt que deux, comme c’est maintenant le cas depuis le mois d’avril dernier.

Il s’agit là d’une liste partielle et, bien sûr, il reste encore deux mois de campagne, donc encore beaucoup d’espace pour additionner d’autres promesses.

Catherine Fournier récolterait 45 % des intentions de vote, tandis que Josée Latendresse suit de loin avec 10 %. Jacques Létourneau (Action Longueuil) récolte 9% des votes et Jean-Marc Léveillé (Longueuil Citoyen) recueille 4% des intentions de vote.

Le nombre d’indécis demeure cependant très élevé, à 32 %.