Un minibus électrique pour se déplacer gratuitement dans Boucherville

Depuis la semaine dernière et jusqu’au début du mois d’octobre, les Bouchervillois peuvent se déplacer gratuitement à l’intérieur de la ville en montant à bord d’un minibus entièrement électrique. Le nouveau service est offert dans le cadre d’un projet pilote qui, s’il s’avère populaire, pourrait devenir permanent.

« Ça fait longtemps qu’on y rêvait, et c’est maintenant une réalité », a lancé le maire Jean Martel alors qu’il présentait lundi dernier le tout nouvel autobus de la récente flotte électrique du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

« Cette initiative s’inscrit dans la lignée des récentes décisions axées sur la lutte au réchauffement climatique. Ces autobus contribueront, entre autres, à la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques », mentionne-t-il.

Le midibus est d’une longueur de 30 pieds et comporte 22 places assises. Il roulera à Boucherville tous les jours de la semaine de 9h à 15h43 pour desservir notamment le vieux village, le secteur de l’hôtel de ville, du centre aquatique, et de la bibliothèque, les Promenades Montarville, ainsi que le Centre urbain. Le circuit correspond à la ligne 284.

Un besoin

Le projet voit donc le jour après quelque huit années de travail. Il répond à la demande qu’avaient soumise les membres de la Commission des aînés qui ont d’ailleurs participé aux discussions entourant sa mise en place.

En décembre 2014, la Ville de Boucherville, en collaboration avec les membres de la commission, a adopté un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA). L’un des objectifs de ce plan était de proposer des solutions pour satisfaire les besoins des aînés en matière de transport collectif afin de faciliter leurs déplacements sur le territoire de Boucherville.

Un comité de travail s’est alors penché sur la question et en juin 2018, les membres de la commission des aînés ont soumis une recommandation au conseil municipal demandant d’étudier la possibilité d’implanter sur le territoire un service d’autobus intramunicipal, celui-ci ayant pour but non seulement de répondre aux attentes des aînés, mais aussi celles de toute la population bouchervilloise.