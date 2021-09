Un projet de lecture qui fait du bien au CHSLD Jeanne-Crevier

C’est dans le Jardin sensoriel créé par la Fondation Jeanne-Crevier que Geneviève Webster, technicienne en loisirs, a procédé au lancement du projet « Mots partagés ».

« La lecture permet le maintien des capacités intellectuelles, stimule l’imaginaire et procure un bien-être à la personne », nous explique Mme Webster. Elle ajoute : « Mots partagés est un projet des plus inspirants. Il permet la lecture de groupe aux résidents, la lecture individuelle aux chambres, l’écoute de livres audio et la rencontre d’enfants par le biais de lectures intergénérationnelles. »

Soulignons que ce projet a été rendu possible grâce à Justine Plaisance de la bibliothèque de Boucherville, à Marie-Laurence Audet de la Ville de Boucherville ainsi que d’une subvention du ministère de la Culture.

Du matériel d’aide à la lecture est ainsi mis à la disposition des résidents : lecteurs et écouteurs pour les livres audio, tourne-pages, loupes et lampes de lecture. La bibliothèque de Boucherville se charge de renouveler régulièrement les livres papier et les livres audio.