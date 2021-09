Programme Immersion : un autre prix d’excellence pour le Service de police de l’agglomération

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil qui œuvre sur le territoire des villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert et Longueuil a remporté le prix ACCP/Motorola Solutions en sécurité et mieux-être des collectivités remis par l’Association canadienne des chefs de police pour son Programme de développement professionnel – Immersion. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a reçu le prix lors de la 116e Conférence annuelle de l’ACCP, qui se tenait virtuellement les 23 et 24 août derniers.

Le Programme Immersion consiste en un stage inédit d’une durée de cinq semaines durant lesquelles les policiers sont immergés dans diverses communautés afin de favoriser les rencontres et les échanges et, ainsi, de mieux saisir les réalités vécues par ceux qu’ils desservent. Le Programme vise à enrichir le coffre à outils des policiers et leur permettre d’adapter leurs interventions selon les besoins et les attentes de la population, car environ 70 % des appels effectués au Service de police le sont pour des problèmes sociaux et non criminels. Cette initiative sans précédent au Québec s’inscrit dans l’approche de la police de concertation qui repose, entre autres, sur l’écoute des communautés, la compréhension des réalités du territoire et la collaboration avec tous les milieux et secteurs, dont le secteur communautaire.

Le prix ACCP/Motorola Solutions en sécurité et mieux-être des collectivités vise à reconnaître une agence policière, ses employés ou ses équipes qui, par leur engagement, ont contribué à renforcer les liens entre la police et les communautés. Les projets primés doivent avoir été réalisés en partenariat avec des acteurs de différents milieux, être innovants et avoir fait la preuve de leurs impacts positifs sur la qualité de vie des communautés.