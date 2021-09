Cinq choix s’offrent aux électeurs dans la circonscription de Montarville

L’air de rien, les élections fédérales approchent à grands pas et les électeurs de la circonscription de Montarville, qui comprend entre autres le territoire de Sainte-Julie, auront le choix entre cinq candidats, soit le député sortant Stéphane Bergeron, du Bloc québécois; Marie-Ève Pelchat, du Parti libéral; Julie Sauvageau, du Parti conservateur; Djaouida Sellah, du Nouveau Parti démocratique et Natasha Hynes, du Parti populaire du Canada.

Djaouida Sellah est bien connue des citoyens de Saint-Bruno puisqu’elle a siégé comme députée fédérale du comté de Saint-Bruno−Saint-Hubert de 2011 à 2015, c’est-à-dire lors du déferlement de la « vague orange » qui a été déclenchée par la grande popularité du chef du Nouveau Parti démocratique d’alors, Jack Layton.

Lors de son mandat, elle a notamment déposé le projet de loi C-523 sur la déclaration obligatoire des pénuries de médicaments afin de réduire les coûts et protéger la santé publique. Elle a aussi présidé le caucus des femmes du NPD et agi en tant que critique adjointe de l’opposition officielle en matière de santé, en plus d’avoir été membre du Comité de la condition féminine de la Chambre des communes et coprésidente de la Commission des femmes du NPD de la Section Québec.

Précisons que Mme Sellah est médecin de formation et qu’à ce titre, elle a été bénévole durant la première guerre du Golfe à Bagdad. Elle est également membre fondatrice et a été présidente de l’Association québécoise des médecins diplômés hors Canada-États-Unis, de 1998 à 2011. Elle a aussi agi comme médecin bénévole pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et les organismes de justice alternative (OJA). Depuis 2016, Djaouida Sellah est médecin-conseil en assurance et conseillère financière.

« Une alternative aux partis corrompus »

Le tableau des candidats dans Montarville est complété par Natasha Hynes, du Parti populaire du Canada, une jeune formation politique qui a été fondée en 2018 par Maxime Bernier, ancien député conservateur et ministre du gouvernement de Stephen Harper, « après avoir réalisé que le Parti conservateur du Canada était trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé », est-il mentionné sur le site Internet du PPC.

Par sa part, Natasha Hynes est la fondatrice de « Life Makeover Academy », une école en ligne de développement personnel et spirituel qui « se concentre sur le service aux personnes empathiques et sensibles qui font face à la haine de soi, la honte et les abus narcissiques ». Coach professionnelle depuis 2016, elle anime aussi le podcast « Self Love & Spiritual Growth » et elle devrait publier son prochain livre en 2022.

Elle portera les couleurs du Parti populaire du Canada qui « allie le gros bon sens, le populisme, le conservatisme classique et le libertarianisme pour offrir des solutions adaptées aux défis du XXIe siècle », ajoute-t-on sur le Web. « Nos convictions sont résumées succinctement dans nos quatre principes fondateurs: la liberté, la responsabilité, l’équité et le respect. […] Notre mission est d’offrir aux Canadiens une véritable alternative fondée sur des principes clairs aux partis corrompus de l’establishment, qui comptent sur des stratagèmes de racolage et d’achat de votes pour promouvoir leurs intérêts et ceux des lobbyistes, plutôt que ceux de la population. »









Pour voter



Vous pouvez voter à votre lieu de vote par anticipation les 10, 11, 12 et 13 septembre. L’adresse de votre lieu de vote est indiquée sur la carte d’information à l’électeur que vous devriez avoir reçu par la poste.

Vous pouvez aussi voter en personne à votre bureau d’Élections Canada, n’importe quand avant 18 h le 14 septembre.

Vous pouvez également voter par la poste si vous en faites la demande au plus tard à 18 h le 14 septembre.

Le bureau principal d’Élections Canada dans Montarville est situé au Méga Centre Saint-Bruno du 800, rue de l’Étang à Saint-Bruno-de-Montarville. Le numéro de téléphone sans frais est le 1 866 218-9658. Le directeur du scrutin dans la circonscription est Fernand B. Couture. (Source : Élections Canada)