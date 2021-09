Le Parti durable – Équipe Damphousse souligne le départ d’un fidèle conseiller et accueille un nouveau candidat

C’est avec le sentiment du devoir accompli que le conseiller Denis Le Blanc tire sa révérence de la politique municipale après 14 ans de service. En joignant le Parti durable – Équipe Damphousse il y a 12 ans, il voyait en son chef Martin Damphousse, le visage du changement. « Denis a été un allié exemplaire. Disponible, généreux, ouvert et soucieux du bien-être des Varennois(ses), il a participé au renouveau de notre ville. Ses compétences et son humanisme ont permis à notre Parti d’atteindre ses objectifs. Je le remercie de sa confiance et de son engagement. L’énergie débordante de ce grand amateur de vélo va nous manquer » souligne Martin Damphousse.



Guillaume Fortier, nouveau visage au sein de l’Équipe Damphousse



Le 7 novembre prochain, Guillaume Fortier sollicitera un premier mandat au sein du Parti Durable. Celui qui a vu le jour à Thetford Mines il y a 46 ans est le père de deux jeunes femmes de 21 et 18 ans. Témoin de la transformation de Varennes, sa ville d’adoption depuis 20 ans, il souhaite s’impliquer au sein d’une équipe visionnaire, dynamique et qui, depuis 12 ans, redonne à ses citoyen(ne)s sur le plan économique, socioculturel et environnemental. « Maintenant que mes deux filles ont atteint l’âge adulte et appuyé par ma conjointe, je suis prêt à faire le saut en politique municipale. J’ai envie de m’impliquer, de faire une différence et de participer à l’effervescence de Varennes sur les plans économique et urbain, tout en apportant mes idées pour le développement de ses espaces verts » souligne M. Fortier.



Fort d’une expérience professionnelle de 20 ans pour le Canadien de Montréal comme chargé de compte responsable de la vente de billets de saison et de loges corporatives, M. Fortier a développé un sens aigu du service à la clientèle et des affaires. Le savoir-être et le savoir-faire sont inhérents aux valeurs et à la personnalité du nouveau candidat de l’Équipe Damphousse. À l’instar de ses collègues conseillers(ères), il regorge d’énergie et d’idées, et il est impatient de se mettre à l’œuvre dans la réalisation des nombreux engagements que propose son parti pour les quatre prochaines années. Son sens de l’écoute et des responsabilités, sa rigueur et son charisme font de M. Fortier un candidat de choix. Humble et intègre, il entrevoit son implication au service à la population dans un esprit de collaboration et dans le respect le plus total des citoyens et de l’appareil municipal.



Martin Damphousse, à la tête du Parti durable et 1er vice-président de l’Union des municipalités du Québec, sollicite un 4e mandat le 7 novembre 2021. Il est appuyé par une équipe paritaire composée de Brigitte Collin, Geneviève Labrecque, Natalie Parent, Mélanie Simoneau, Benoit Duval, Guillaume Fortier, Gaétan Marcil et Marc-André Savaria.

