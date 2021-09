La Ville de Sainte-Julie annonce le début des travaux d’amélioration du parc Desrochers

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le début des travaux d’amélioration du parc Desrochers. Les travaux commenceront dans la semaine du 30 août 2021. Cette première phase vise à améliorer les installations pour les sports de balle. Les travaux s’échelonneront jusqu’au printemps 2022.



Lors de ces travaux, le terrain de baseball sera réorienté et agrandi afin de pouvoir accueillir de nouvelles catégories de joueurs. Des abris de joueurs et un abri de marqueur seront aménagés pour améliorer le confort de ceux-ci. Pour les jeunes et les adultes souhaitant pratiquer leur élan, des cages de frappeur seront ajoutées. Le parc sera également amélioré par l’aménagement d’un avant-champ synthétique, d’un tableau de pointage, de gradins en pierres naturelles et d’éclairage DEL.

La première phase de ce projet représente un investissement de 1 700 000 $ réparti sur deux ans, dont 1 400 000 $ en 2021 et 300 000 $ en 2022.



« Nous sommes fiers de commencer les travaux au parc Desrochers. La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’offrir à ses citoyens des installations de qualité pour toute la famille », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.



La deuxième et troisième phase

Lors des prochaines phases, l’accessibilité et l’ajout d’équipements sportifs et récréatifs seront les priorités. Parmi les projets, l’adoucissement de la pente, l’ajout d’un escalier, la construction d’aires de jeux pour les enfants de 18 mois à 12 ans, la réalisation d’un pumptrack, l’ajout d’un second terrain de volleyball et l’agrandissement de l’aire de stationnement.