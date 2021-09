Crise climatique et inégalités croissantes : Martin Leprohon se lance en politique fédérale pour le NPD

COMMUNIQUÉ ‒ Martin Leprohon sera le candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères. Il est prêt à se battre pour les gens de la Montérégie en luttant contre la crise climatique et contre les inégalités. À Ottawa, il compte lutter pour demander aux ultra-riches de faire leur juste part, pour créer une société plus juste, plus humaine, plus verte et plus abordable.

« L’annonce d’une élection estivale alors qu’une 4e vague de COVID-19 nous frappe de plein fouet est un geste totalement irresponsable de la part des libéraux. Justin Trudeau ne pense qu’à se magasiner une majorité sur le dos du monde. C’est honteux, lance M. Leprohon. Avec la crise climatique et les inégalités croissantes au sein de la société, ce n’est pas le temps de jouer à des jeux politiques, mais bien de s’attaquer de front à la crise climatique. Les libéraux nous ont habitués aux belles paroles en l’air. Les gens en peuvent plus et veulent des mesures concrètes.»

Impliqué au sein du NPD depuis 10 ans, l’ingénieur de 45 ans, qui évolue depuis 15 ans au sein d’une firme internationale de développement aéroportuaire où il dirige une équipe d’analytique et de développement durable, fait maintenant le saut en politique fédérale pour faire une différence dans la vie des gens.

« Martin est une nouvelle candidature de poids au sein de notre équipe au Québec, précise Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD. Les gens de partout à travers le Québec ont vu qu’avec des néo-démocrates ils ont obtenu l’aide dont ils avaient besoin pendant la pandémie. La pandémie a été dure pour tout le monde, mais le NPD a répondu présent pour forcer les libéraux à en faire plus pour les gens. Avec une plus grosse gang du NPD à Ottawa, les Québécois savent que leurs intérêts seront défendus.»

Martin est marié à une ange gardienne du milieu de la santé et est père de trois futurs sauveteurs. Il continue de s’impliquer dans sa communauté, notamment à titre de bénévole au sein de la Société de sauvetage et il est également contributeur au blogue de voyage Yulair.