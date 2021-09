Plongez dans l’histoire et découvrez les vestiges du premier moulin à vent de Contrecœur

Pour une première fois, des fouilles archéologiques auront lieu, du 31 août au 4 septembre, à Contrecœur. La Ville invite ses citoyennes et citoyens à participer à des portes ouvertes prévues le 4 septembre, de 10 h à 16 h, au parc Joseph-É.-Chaput (6440, route Marie-Victorin) afin de découvrir les vestiges du premier moulin à vent sur le territoire.

Pendant cinq jours, des archéologues de l’équipe d’Artefactuel, une coopérative de consultants en archéologie, effectueront des fouilles sur le site. Lors de la journée portes ouvertes, la population pourra rencontrer les archéologues. Ces derniers y expliqueront toutes les étapes de la réalisation de ces fouilles archéologiques et ils révéleront aux citoyens les découvertes réalisées à Contrecœur. Venez découvrir le métier d’archéologue avec votre famille et aussi en apprendre davantage sur l’histoire du site du moulin à vent.

Des activités pour les enfants sont aussi prévues en plus de la présentation des artefacts et des vestiges du moulin. Lors de l’événement, des règles sanitaires devront être respectées.

« Ces fouilles archéologiques sont une belle occasion de découvrir le riche patrimoine de notre ville! J’invite toute la population à profiter de cette journée portes ouvertes pour rencontrer les archéologues. Grâce à leurs découvertes, ces chercheurs nous permettent de mieux connaître et comprendre les modes de vie des sociétés du passé. En participant à cette activité unique, remontez dans le temps et apprenez-en davantage sur l’histoire de notre communauté! », souligne la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.

Ce projet est réalisé grâce à une collaboration entre la Ville de Contrecoeur et la Société d’histoire du Haut-Saint-Laurent. Cette initiative s’inscrit dans la cadre de la nouvelle Politique culturelle de la Ville de Contrecœur. Vous pouvez découvrir les différentes actions préconisées dans cette politique sur notre site Internet www.ville.contrecoeur.qc.ca.



(Source : Ville de Contrecoeur)