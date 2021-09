Pandémie : l’achat local a été un facteur de survie pour trois PME sur dix

Selon le plus récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) au sujet de l’achat local, les restrictions économiques mises en place depuis le début de la pandémie ont bousculé les comportements des consommateurs selon 80 % des dirigeants de PME québécoises. Ces derniers ont estimé que l’achat local a fait une grande différence pour les aider dans leurs affaires à travers ces moments difficiles. En effet, l’augmentation des achats a favorisé la survie de 29 % des PME du Québec. Cependant, deux PME sur cinq déclarent que les coûts de l’utilisation des cartes de crédit ou les frais de livraison pèsent encore trop sur leurs marges bénéficiaires, alors que ces services ont augmenté dans le contexte de la pandémie. « Il faut continuer les efforts en matière de consommation dans les commerces de proximité, car la pandémie n’est pas terminée. En plus d’être écrasées par un endettement contracté pour traverser la crise, il faudra deux ans aux PME en voie de rétablissement pour retrouver un niveau d’activité normal », affirme François Vincent, vice-président Québec à la FCEI. L’augmentation des achats dans les commerces locaux a été favorable pour 37 % des PME. Trois entrepreneurs sur cinq estiment que les campagnes de sensibilisation ont permis de changer les comportements des consommateurs. La FCEI a aussi sondé les PME sur l’augmentation de leurs ventes engendrées par l’achat local et 41 % ont connu une augmentation des ventes de 1 % à 10 %; 27 % ont enregistré une hausse de 11 % à 25 %; et 12 % de plus de 26 %.