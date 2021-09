Longueuil se met à l’heure du passeport vaccinal

Tous les citoyens de 13 ans et plus doivent présenter leur passeport vaccinal depuis le1er septembre dernier lorsqu’ils participeront à certaines activités non essentielles organisées par la Ville de Longueuil et ses organismes reconnus. Ce nouvel outil s’ajoute aux mesures sanitaires déjà en place pour contrer la propagation de la COVID-19 et sera également demandé à toute personne qui accompagne un participant.



Afin de sensibiliser la population à cette nouvelle mesure, Longueuil prévoit une période d’adaptation jusqu’au 14 septembre lors de laquelle la Ville fera preuve de flexibilité en exigeant le passeport vaccinal tout en informant sur place, et par différents moyens, les citoyens sur cette nouvelle exigence.



Passeport vaccinal requis

Le passeport vaccinal sera requis notamment pour participer à des cours et des activités se déroulant à l’intérieur, telles que les activités sportives, culturelles et de loisirs. Les participants à tous les sports d’équipe ou aux activités physiques impliquant des contacts fréquents ou prolongés organisés à l’extérieur seront également tenus de présenter leur passeport vaccinal.

Les citoyens n’ayant pas leur passeport prouvant qu’ils sont adéquatement vaccinés ne pourront participer aux activités assujetties à cette règle.



Passeport vaccinal non requis

Il est à noter que le passeport vaccinal ne sera pas requis lors des rendez-vous à l’hôtel de ville, lors d’une visite d’une exposition à l’édifice Marcel-Robidas ainsi que pour l’accès aux bibliothèques et pour l’emprunt de documents. Le passeport n’est également pas nécessaire pour pratiquer une activité libre extérieure, suivant les règles gouvernementales prescrites.