Internet haute vitesse dans 5 380 foyers en Montérégie d’ici septembre 2022

Grâce à un investissement total de 34,7 millions de dollars, réalisé par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, 5 380 foyers de la région de la Montérégie auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d’ici septembre 2022. Cette entreprise recevra une somme de 30,6 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse vers 5 380 foyers situés dans les municipalités éloignées de la région. Cogeco procédera à l’inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre de foyers. L’accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social. Les travaux financés par l’Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l’accès à la télémédecine, l’éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.