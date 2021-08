Nouvelle œuvre d’art au Skate plaza de Varennes

Une toute nouvelle murale décore maintenant le Skate plaza de Varennes. Réalisée par l’équipe de Dose culture, cette œuvre est l’aboutissement d’une consultation publique qui a eu lieu en juillet dernier auprès des utilisateurs du Skate plaza.

« Nous voulions que les jeunes s’expriment et qu’ils fournissent leur vision pour ce projet. Cette murale embellit ce plateau sportif et accentue le sentiment d’appartenance des usagers. Merci à celles et ceux qui ont fourni de nombreuses idées afin de guider les artistes dans la réalisation de cette magnifique fresque », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Dose culture est une entreprise spécialisée en art urbain et en graffitis. Ses artistes ont travaillé en collaboration avec la Ville et la Maison des jeunes afin de recevoir une proposition pour la réalisation de la murale.



(Source : Ville de Varennes)