800 enfants s’amusent à la Surboum

Malgré une chaleur accablante, la Surboum, la grande fête du soccer à Boucherville, a été couronnée de succès le 21 août dernier. L’événement a réuni quelque 800 enfants âgés de 4 à 8 ans sur le terrain du parc de la Mairie et sur le terrain synthétique Elie-Saab 2.

Les joueurs des catégories U4 à U8 s’en sont donné à cœur joie lors des matchs amicaux. L’ambiance était en effet des plus festives. Il y avait des jeux gonflables, des kiosques et une cantine. Le Club de soccer Boucherville avait mis le paquet pour impressionner ses petits joueurs et leurs parents. Tous les jeunes ont d’ailleurs reçu une médaille de participation.

Des bénévoles dévoués

Le festival n’aurait pas pu être réalisé sans la précieuse aide des bénévoles. Parmi eux, il y avait les membres de l’équipe administrative, de l’équipe technique, des membres du conseil d’administration du club, dont le président François Rayes, des parents ainsi que plusieurs joueurs de l’équipe du senior masculin AAA.

La prochaine édition

La Surboum pour les catégories U9 à U21 aura lieu à la fin du mois de septembre.