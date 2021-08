« Maman, j’ai raté l’avion » tourné à Longueuil et diffusé le 12 novembre

La nouvelle version de « Maman, j’ai raté l’avion » filmée en bonne partie dans le Vieux-Longueuil l’an dernier sera finalement diffusée sur Disney+ dès le 12 novembre prochain!

En février 2020, le Vieux-Longueuil avait été le théâtre de nombreux tournages qui seront vraisemblablement de la partie dans Home Sweet Home Alone. Une scène semble d’ailleurs avoir été tournée au Café Terrasse 1957, et Bungalow Bar Salon qui avait été rebaptisé The Dark Roast Café pour l’occasion.

Le Marché de Noël et des Traditions de Longueuil du parc St. Mark devrait aussi faire partie du résultat final, mais sous le nom Winnetka Traditional Christmas Fair, selon l’information qui a été diffusée sur la page Facebook « Ma rue St-Charles ».

« Ma rue St-Charles » est une initiative citoyenne qui se veut un lieu d’échanges, de partage d’idées et de discussions sur les commerces, activités, le développement économique, les projets, les travaux à venir, etc. sur la rue Saint-Charles.