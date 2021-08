Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier : fermeture temporaire d’un bassin

Afin de procéder à des réparations urgentes d’un tuyau dans le drain de fond de la piscine, la Ville de Boucherville se voit dans l’obligation de fermer temporairement le bassin Sandrine-Mainville (B1) pour une durée d’au moins deux semaines.

Toutes les activités prévues sont maintenues, mais déplacées dans la piscine extérieure et les bassins Paul-Daemen (B2) et 3. Les utilisateurs sont priés de vérifier le nouvel horaire et le lieu de leur activité avant de se déplacer. Le nouvel horaire est disponible dans Ludik au boucherville.ca/inscriptionloisirs.

La Ville vous tiendra informés de l’évolution de la situation.