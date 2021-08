Près de 1,5 milliard de dollars pour le logement abordable au Québe

Les gouvernements du Canada et du Québec ont fait savoir qu’une somme de 1 476 142 000 $, répartie sur 7 ans, est consentie pour le logement abordable au Québec. Cet investissement est rendu possible grâce à la conclusion de la seconde entente concernant l’Initiative pour la création rapide de logements entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Société d’habitation du Québec. Dans le cadre de cette entente, un investissement fédéral de près de 338 millions de dollars appuiera la réalisation rapide de plus de 1 300 nouveaux logements abordables et permanents au Québec d’ici la prochaine année. De plus, les gouvernements ont convenu des modalités entourant la bonification du programme Allocation-logement. Grâce à un soutien de plus de 1,1 milliard de dollars, dont 684 millions de dollars provenant du Québec et 454 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, de nombreux ménages pourront bénéficier d’une aide financière supplémentaire pour subvenir à leurs besoins en matière de logement.