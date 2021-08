Boucherville : référendum pour subdiviser un terrain sur Marie-Victorin

Les propriétaires de la résidence connue sous le nom de Maison Corbeil, située au 360, boulevard Marie-Victorin, à l’intersection de la rue Charlotte-Denys, souhaitent subdiviser leur terrain pour permettre éventuellement une nouvelle construction. Un référendum sera tenu le 3 octobre pour demander aux voisins s’ils sont d’accord ou non avec ce projet.

Ce sont les propriétaires Bernard Filion et Sophie Thibault qui ont fait signer un registre par quelques-uns de leurs voisins pour demander à la Ville de Boucherville la tenue d’un référendum. Le but de l’exercice est de permettre aux citoyens de la zone limitrophe au projet de se prononcer – pour ou contre – sur la modification des dispositions de zonage 2018-290 afin de porter la superficie minimale d’un lot à 1 676 mètres carrés dans la zone H-211.

Si une majorité simple d’électeurs s’oppose à ce règlement municipal, le projet de lotissement et de construction sera autorisé ainsi qu’une éventuelle construction. Mais si la majorité est favorable, le projet ne pourra voir le jour, car le lot visé serait alors trop petit pour que soit permise une construction.

Les seize résidents habilités à voter habitent les cinq résidences situées entre le 336 et le 360, boulevard Marie-Victorin inclusivement.

