Vaccination obligatoire du personnel de la santé et des services sociaux

En ce qui concerne la vaccination obligatoire, la Santé publique recommande d’imposer une vaccination complète d’ici le 1er octobre à tous les intervenants de la santé et des services sociaux qui sont en contact rapproché quotidiennement, pendant plus de 15 minutes, avec la clientèle. Le premier ministre a confirmé son intention d’aller de l’avant avec cette recommandation, car il juge qu’on ne peut pas se permettre que des travailleurs de la santé, qui sont là pour donner des soins, donnent la COVID à des malades qui sont vulnérables. Généralement, la question de la vaccination obligatoire pour d’autres catégories d’employés de l’État, comme les enseignants ou les éducatrices en milieu de garde, est une question importante qui ne doit pas être prise à la légère. C’est pourquoi elle sera débattue avec les députés de l’Assemblée nationale dans le cadre d’une commission parlementaire. Des discussions seront entreprises incessamment avec les partis d’opposition dans l’objectif de tenir cette commission parlementaire dès la semaine prochaine. La mise en place du passeport vaccinal se fera, quant à elle, comme elle a été prévue, à compter du 1er septembre pour certaines activités non essentielles comme la fréquentation des bars, des restaurants, des salles d’entraînement ainsi que pour d’autres types d’événements ou activités parascolaires à haut risque.