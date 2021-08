La MRC de Marguerite-D’Youville lance enfin son nouveau site Internet!

Le conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville est heureux d’annoncer la mise en ligne d’un tout nouveau site Internet qui permet d’offrir aux citoyens une expérience conviviale et mieux adaptée à leurs besoins. Profitant d’une refonte complète, basée sur les dernières technologies, le site margueritedyouville.ca propose une panoplie de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’un design épuré et ergonomique. Il est maintenant plus simple que jamais d’y retrouver rapidement l’information désirée!

La nouvelle plateforme, évolutive et alignée avec les dernières tendances du web, est née de la volonté de l’équipe de mieux faire connaître le rôle et les compétences de la MRC tout en répondant plus efficacement aux besoins et attentes des citoyens par rapport aux divers services de l’organisme. Ainsi, les menus de navigation ont été revus et simplifiés, un moteur de recherche intelligent a été implanté, des fils d’actualité optimisés ont été ajoutés, le tout avec un design sobre, mais au goût du jour! Une carte interactive, présentement en développement, sera intégrée au site dès cet automne pour mieux faire découvrir le territoire et ses attraits.

Selon madame Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie, cette refonte était devenue une grande nécessité : « De nos jours, un site Internet est un outil incontournable de communications et le monde municipal n’y échappe pas. Il s’agit d’un moyen essentiel pour véhiculer bon nombre de renseignements cruciaux auprès de la population. C’est pourquoi, il est primordial de rendre l’information facilement disponible par l’entremise d’un portail bien conçu. Je crois qu’avec le nouveau site de la MRC, nous répondons davantage à cet important enjeu d’accessibilité. »



Attendu depuis longtemps, ce nouveau site Internet est le fruit d’un travail de longue haleine ayant nécessité l’expertise et la créativité d’une firme spécialisée dans la création de sites webs municipaux et la collaboration de l’ensemble des services de la MRC.