Luc Fortin sera candidat dans le district #2 à Verchères

Par la présente je confirme que je serai candidat à l’élection municipale dans le district #2 (Vieux-Verchères) au poste de conseiller. Après avoir siégé au Conseil de 2009 à 2017, je trouve nécessaire de m’impliquer à nouveau dans la municipalité où ma conjointe et moi habitons depuis 22 ans et y avons fondé notre famille.

Le dossier de la mise en valeur du Vieux-Verchères me tient particulièrement à cœur, les principaux enjeux étant: la sauvegarde du quai de Verchères, dont l’avenir est malheureusement menacé; supporter les initiatives innovantes en culture et tourisme; la préservation du patrimoine bâti. Tout en tenant compte de notre capacité financière je crois sincèrement qu’avec de la créativité et des idées on peut faire beaucoup avec des moyens qui semblaient limités au départ.

Tout ce qui touche le développement de l’économie locale m’interpelle particulièrement. Nous sommes à l’aube de l’avènement du nouveau pôle maritime à Contrecœur avec ses 5000 emplois lors de sa construction et plus de 1000 emplois permanents ensuite. Il y a là des opportunités pour Verchères et nous devons être proactifs dès maintenant. Cependant, le port de Contrecœur amènera une augmentation très importante du trafic ferroviaire et il sera primordial d’apporter les correctifs nécessaires pour en diminuer les impacts par des aménagements qui permettront aux locomotives de ne plus avoir à actionner le très bruyant sifflet en traversant notre municipalité.

Je salue le travail du maire Alexandre Bélisle et espère me joindre au conseil pour poursuivre le travail commencé tout en apportant mes idées pour améliorer notre cadre de vie. Lors des dernières années, mon travail comme président-directeur-général de la Guilde des musiciens m’a permis de développer un excellent réseau de contacts au provincial et fédéral, je pourrai aider Verchères au niveau du lobbying, nous en aurons besoin dans plusieurs dossiers.

Très cordialement,



Luc Fortin