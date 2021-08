Les pompiers de Sainte-Julie commencent leur tournée annuelle de vérification des avertisseurs de fumée

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie relancent la tournée de vérification des avertisseurs de fumée. Ils amorceront cette opération dans la semaine du 23 août.



Lors de leur passage, les pompiers vérifieront s’il y a un avertisseur de fumée sur chaque étage et si les appareils sont fonctionnels et positionnés adéquatement. Si jamais cela n’est pas le cas, les pompiers remettront une demande de correction à l’occupant des lieux.



Afin de prévenir les risques liés à la transmission de la COVID-19, les pompiers porteront un masque et respecteront la distanciation sociale avec les occupants.



Les visites se dérouleront du lundi au vendredi en fin d’après-midi et en soirée. Si les citoyens sont absents lors du passage des pompiers, ces derniers laisseront un accroche-porte invitant les propriétaires à effectuer une vérification eux-mêmes selon certains critères et à confirmer ensuite que cela a été fait en remplissant un formulaire en ligne.



Il faut compter environ sept ans pour que les pompiers aient visité chacune des quelque 10 780 propriétés résidentielles présentes sur le territoire de Sainte-Julie. Cette année, le Domaine des Hauts-Bois sera le secteur visité.



Pour en savoir plus sur la réglementation ou pour obtenir des conseils pratiques, les citoyens sont invités à consulter la section Sécurité Incendie du site Web de la Ville.