Après une pause d’une année, le Triathlon-Duathlon de Boucherville revient

Les athlètes sont à nouveau invités à courir, à nager et à rouler à vélo cet automne puisque le Triathlon-Duathlon de Boucherville est de retour. Après avoir été annulé l’an dernier en raison de la pandémie, l’événement se tiendra le dimanche 3 octobre prochain.

L’édition 2121, soit la cinquième, a été repensée afin de tenir compte des consignes sanitaires. Ainsi, le nombre de participants sera limité à 850 alors que la dernière édition, en 2019, en avait accueilli 1 300. Tous devront d’ailleurs respecter les consignes sanitaires.

« Le respect de la distanciation sera exigé en tout temps pour les athlètes et le masque sera obligatoire sur le site sauf pour la portion compétition. La désinfection sera effectuée partout dans les zones « athlètes », c’est-à-dire que les supports à vélo seront désinfectés à chaque groupe et il y aura une station de lavage de main à l’entrée. De plus, à chaque étape de transition, le lavage de main sera obligatoire. », explique la directrice des communications et relations publiques à la Ville, Julie Lavigne.

« Les participants devront rester le moins longtemps possible sur le site afin d’éviter toute forme de rassemblement. La Ville remettra les trousses aux athlètes sur le site directement dans la zone de transition à leur place de départ pour la compétition. Aussi, les horaires ont été prévus afin qu’il n’y ait pas plus de 250 personnes en même temps dans la zone de transition. »

Petits changements

L’événement permettra tant aux jeunes qu’aux adultes de niveau débutant à expert de participer. Toutefois, les catégories seront limitées pour les distances courtes, le triathlon et le duathlon (ex. : distance sprint, super sprint et jeunesse). De plus, la formule en équipe et la distance olympique ne seront pas disponibles en raison des mesures sanitaires à respecter sur le site. Et comme par le passé, l’événement sera l’hôte de la Coupe Québec en duathlon olympique ainsi que de la série collégial/universitaire en duathlon.

« Depuis sa première édition en 2016, la participation au Triathlon-Duathlon de Boucherville n’a cessé de croître. La Ville est heureuse de mettre en œuvre des moyens pour démocratiser les saines habitudes de vie en rendant le sport accessible à tous. Le succès de cet événement est attribuable à la mobilisation des membres du comité organisateur, des bénévoles et des employés de l’administration municipale ainsi qu’à vous chers participants! » , a déclaré, dans un communiqué, le maire et triathlonien Jean Martel.

Un événement sportif caritatif

Le Triathlon-Duathlon est organisé au profit de trois organismes humanitaires de Boucherville, soit le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier. Ceux-ci se sont partagé en parts égales depuis les tout débuts près de 200 000 $. L’objectif cette année est le même que par le passé, soit 75 000 $.

« Cet événement prône également des valeurs d’entraide et de solidarité puisqu’il sert de levier financier pour ces trois organismes de Boucherville qui accomplissent un travail fort important au sein de la communauté », mentionne le maire.



Prix et distinctions

Mentionnons que le Triathlon-Duathlon de Boucherville a été récompensé à deux reprises en 2018 : il a reçu le prix Excellence, accompagné d’un trophée Otium décerné par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), et, lors du dernier Gala Triathlon Québec, il a été déclaré grand gagnant dans la catégorie Événement – niveau provincial 2018 qui regroupait le Triathlon de Gatineau, le Triathlon Esprit de Montréal et le Triathlon Nitek Laser de Nicolet. L’événement s’est également retrouvé finaliste pour la Coupe VVS Réal Lacombe des Prix d’excellence du Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS).



Inscription

Les athlètes doivent s’inscrire au boucherville.ca/triathlon. Le Triathlon-Duathlon de Boucherville aura lieu au parc Pierre-Laporte (490, chemin du Lac, Boucherville), beau temps, mauvais temps.

Renseignements : triathlon@boucherville.ca