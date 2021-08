Abandons d’animaux exotiques : Proanima déborde!

Proanima fait face à de nombreux abandons de petits animaux depuis plusieurs semaines. La situation devient difficile pour l’OBNL qui tente de trouver la meilleure solution pour tous ces animaux orphelins.

Tandis que la saison estivale bat son plein, les abandons d’animaux continuent d’affluer chez Proanima. C’est en particulier le cas des petits animaux (aussi appelés « animaux exotiques »). Leur nombre, et donc leur gestion quotidienne par l’équipe, devient critique. De nombreuses ressources doivent être trouvées et déployées pour placer le plus rapidement possible ces animaux dans le besoin.

Actuellement, c’est plus d’une trentaine d’animaux exotiques qui attendent leur famille pour la vie. Lapins, rats, cochons d’Inde, hamster… certains sont retrouvés seuls dans des appartements désertés, d’autres sont abandonnés par manque de temps.

Proanima fait appel au public pour donner une voie à ces animaux et pour aider son équipe à leur trouver des familles aimantes.

Comment pouvez-vous aider Proanima ?

– En adoptant un animal exotique.

– En partageant dans votre entourage le profil des animaux en adoption.

– En faisant un don pour aider l’organisme à payer la nourriture et les fournitures nécessaires.

Consultez le site Web proanima.com