Stéphane Bergeron de nouveau candidat du Bloc québécois dans Montarville

C’est le 19 août dernier que le député sortant de Montarville, M. Stéphane Bergeron, s’est rendu au bureau du directeur de scrutin de la circonscription, M. Fernand B. Couture, afin d’y déposer officiellement son bulletin de mise en candidature pour le scrutin du 20 septembre prochain. «Le dépôt du bulletin de mise en candidature contenant les signatures requises constitue un moment des plus solennels et chargé d’émotions pour un candidat à la députation. Il a pour effet de formaliser la démarche entreprise à l’égard de la population auprès de laquelle on sollicite un mandat. En me présentant chez le directeur de scrutin afin de satisfaire à toutes les formalités d’usage, me voici officiellement candidat pour la présente élection. J’entends faire en sorte, d’ici au 20 septembre prochain, de continuer à me montrer digne du mandat qui m’a été confié, il y a moins de deux ans et à défendre les intérêts de la population montarvilloise», de déclarer Stéphane Bergeron.



Un nombre de signatures dépassant largement le nombre requis



Rappelons que pour qu’un bulletin de mise en candidature soit valide, il doit notamment contenir la signature d’au moins cent personnes ayant qualité d’électrices ou d’électeurs dans la circonscription. Celui de M. Bergeron dépassait largement le nombre de signatures requises.



Lors du dépôt de son bulletin de mise en candidature, le candidat du Bloc Québécois dans Montarville était accompagné de la déléguée officielle, Mme Pierrette Richer de Mme Cynthia Therrien, vice-présidente de l’exécutif de Montarville et du Forum jeunesse du Bloc Québécois de la Montérégie et de son agent officiel, M. Léo Brunet. «Je tiens à remercier les très nombreuses personnes qui m’ont déjà signifié leur appui. Je tiens à ce qu’elles sachent, de même que toutes celles qui m’accorderont leur confiance, le 20 septembre prochain, que je mesure la responsabilité qui m’incombe et que je continuerai de faire tout en mon pouvoir pour me montrer digne de cette confiance», de conclure Stéphane Bergeron.