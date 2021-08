L’aide du public est demandée pour le vol d’une Caisse à Saint-Amable

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a demandé l’aide du public afin d’identifier l’auteur du vol qualifié survenu à la Caisse Desjardins de Saint-Amable le 12 août dernier. L’homme de race blanche ayant une barbe grisonnante et un début de calvitie portait un chandail bleu à manches longues, un pantalon noir, des lunettes fumées noires, une casquette foncée et des gants coupés au niveau des doigts. Le suspect avait aussi un masque de procédure noir (porté à l’envers, donc qui apparaissait blanc) et des chaussures noires avec semelles blanches. Lors du vol qualifié, celui-ci a utilisé une arme de poing de couleur noire et il s’exprimait en anglais. Il a volé de l’argent en différentes coupures et a placé le tout dans un sac sport de couleur noire. Le véhicule, possiblement relié au vol qualifié, est un modèle de marque Hyundai Accent de couleur grise. Toute information pouvant aider les policiers à procéder à l’identification de cet individu devra être transmise à la section renseignements et analyse au (450) 922-7001 poste : 399 (courriel : sra@police-rsl.qc.ca) ou à échec au crime : 1-800-711-1800.