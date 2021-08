Annulation de la demande de soumissions publiques pour les travaux d’infrastructures sur la place de la Falaise à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 17 août dernier à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville et diffusée sur la page Facebook de Sainte-Julie.

• Le conseil a annulé lors de cette rencontre la demande de soumissions publiques concernant des travaux de construction d’infrastructures sur la place de la Falaise, qui est adjacente au mont Saint-Bruno. À ce sujet que, soulignons que, lors de la séance publique du 6 juillet, les élus ont annoncé avoir imposé une réserve foncière sur une série de lots de ce secteur afin d’en faire une aire de conservation naturelle annexée à la zone de 15 hectares qui est actuellement préservée par la Ville et Nature-Action Québec. Rappelons qu’au cours des mois précédents cette annonce, l’administration municipale avait manifesté son intention de faire l’acquisition de cet espace de 4,2 hectares appartenant au promoteur Domaine du Haut-Bois inc., et ce, dans le but d’empêcher tout usage susceptible d’affecter l’état naturel des lieux.

• Le conseil a autorisé le dépôt du dossier de candidature pour l’obtention de l’accréditation Municipalité amie des enfants et a de plus adopté le plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021.

• Les élus ont affecté une somme de 79 046,14 $ à même le fonds de parcs et terrains de jeux afin de financer la partie des coûts qui sont à la charge de la Ville de Sainte-Julie pour faire l’acquisition des lots 5 881 583 et 5 881 501 de la rue Charlebois.

• La Ville a versé une aide financière de 17 000 $ à l’organisme Journée de la famille Sainte-Julie.

• Les élus ont avisé la population que le Règlement 1249-1 sera présenté pour adoption à une séance ultérieure. Cet amendement est prévu afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 1 260 000 $ pour payer le coût des travaux de remplacement du dégrilleur et du compacteur de l’usine d’épuration.

• La Municipalité a autorisé l’installation des panneaux de signalisation de stationnement interdit du côté extérieur de la Place de Fontenay.

Travaux

• En septembre prochain, des travaux se dérouleront sur le rang de la Vallée, notamment grâce à une aide financière de 2 780 443 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale. Le conseil a donc accordé le contrat concernant la réfection ainsi que la construction des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire à l’entreprise Bricon pour 4 813 605,68 $, incluant la réserve pour imprévus. Les élus ont aussi donné le mandat pour les services professionnels d’ingénierie visant la surveillance des travaux à la firme Shellex Groupe Conseil pour 103 548,09 $.

• La Ville a confirmé que les travaux concernant la réfection de la rue Principale sont terminés et que les coûts admissibles dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale totalisent une somme de 3 848 826,40 $.

• Le conseil a également accordé un contrat concernant des travaux de construction et de réfection de pistes cyclopédestres à l’entreprise Excavation Jonda pour 62 793,60 $, incluant la réserve pour imprévus.

• Les élus ont précisé que l’asphaltage du boulevard Armand-Frappier sera également refait en septembre, soit devant les concessionnaires automobiles.