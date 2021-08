Prolongation de la période de mise en candidatures du Programme d’achat d’œuvres d’art

Bonne nouvelle! La période de mise en candidatures est prolongée jusqu’au 29 août à minuit.



Modifications des critères



Il n’y a plus de contrainte pour la dimension.

Les artistes doivent venir remettre leur(s) œuvre(s) le 31 août entre 10 h et 15 h à la MLDP, sur rendez-vous. Culture C assurera les suivis auprès des artistes.

Un maximum de 3 œuvres est maintenant accepté.



Rappelons que Culture C et la Ville de Contrecœur invitent les artistes locaux à soumettre leurs candidatures pour participer à une exposition qui aura lieu, du 4 au 26 septembre 2021, à la Maison Lenoblet-du-Plessis. Dans le cadre de sa nouvelle politique culturelle, la Ville tient à soutenir et à valoriser le talent local ainsi qu’à rendre accessible la culture auprès de sa population.



Le formulaire de participation est disponible sur le site Internet dans notre section Programme d’achat d’œuvres d’art. * Ne pas tenir compte des dimensions précisées dans le formulaire. Les nouveaux critères s’appliqueront.



Pour toutes questions, contactez Eve Robert à l’adresse courriel suivante: roberte@ville.contrecoeur.qc.ca