Dette fédérale de plus de 1 000 milliards $ : la sonnette d’alarme retentit!

La Fédération canadienne des contribuables a lancé une campagne sur panneaux d’affichage et médias sociaux partout à travers le pays pour informer les Canadiens sur le billion de dollars de dette du gouvernement fédéral. « Le déficit fédéral est hors de contrôle et nous demandons aux politiciens de donner l’heure juste quant à ce qu’ils feront pour repayer les 1 000 milliards de dollars de dette que nous avons », a martelé Franco Terrazzano, directeur fédéral de la Fédération canadienne des contribuables. « S’enfoncer dans les déficits veut dire hausser la facture que nos enfants et petits-enfants devront assumer. Les politiciens doivent réduire le déficit afin d’éviter que les générations futures écopent des impacts d’une énorme dette. » À un billion de dollars, cela représente une dette de 29 000 $ par Canadien, fait valoir M. Terrazzano. Il a ajouté que le gouvernement fédéral ne retournera pas à l’équilibre budgétaire avant 2070, selon les calculs du directeur parlementaire du budget. Les frais d’intérêts sur la dette coûteront 3,8 billions de dollars et la dette canadienne représenterait 67 000 $ par Canadien si rien ne change d’ici 2070.