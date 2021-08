Dernière chance, il ne reste que 4 places. Un Voyage « retour aux sources » en France sur les traces de Pierre Boucher

Une invitation à ne pas manquer : un voyage de deux semaines en France à l’été 2022 ! Il s’agit en premier lieu d’un déplacement pour rendre hommage à notre ancêtre Pierre Boucher, fondateur de Boucherville, lors de l’inauguration de sa statue dans sa ville natale de Mortagne-au-Perche (Orne), qui soulignera ses 400 ans de naissance!

Ce voyage permettra aux participants de visiter les plus beaux sites du patrimoine français classés au patrimoine mondial de l’UNESCO comme Paris, le Mont-Saint-Michel, le Château de Versailles, et d’apprécier la richesse culturelle et gastronomique en Normandie et dans les Pays et châteaux de la Loire. Un itinéraire qui leur fera découvrir les villes d’où sont partis les pionniers de la Nouvelle-France (Rouen, Honfleur, Saint-Malo), ainsi que les sites du débarquement de Normandie où ils sont revenus en 1944 pour défendre la liberté.

Un circuit de 15 jours/13 nuits organisé par l’agence française Racines Voyages, spécialisée dans le tourisme généalogique. Sa responsable accompagnera les participants pendant tout ce séjour en autocar de luxe.

Départ de Montréal le 28 juillet, arrivée à Paris Roissy-Charles de Gaulle et un retour le 11 août. Le coût du séjour est de 4 296 $ par personne dans des hôtels 3 et 4 étoiles, plus les vols par avion (environ 800 CAD). Rajouter 400 $ (CAD) pour une occupation simple.

Une expérience unique à vivre qui se veut un temps de rencontres et d’échanges avec les habitants du territoire, les acteurs locaux, les artisans, les producteurs locaux. Le nombre de places est limité, mais il reste quelques disponibilités!

Pour information sur l’itinéraire retenu et inscription : Charles Desmarteau, éditeur du journal La Relève au 514-926-2354