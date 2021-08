Premier tirage hebdomadaire du concours Gagner à être vacciné!

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a dévoile les noms des gagnants du concours Gagner à être vacciné!, le 6 août dernier. Ce premier tirage offrait un lot de 150 000 $ à une personne de plus de 18 ans ainsi que deux bourses d’études de 10 000 $ à des jeunes de 12 à 17 ans. Les personnes gagnantes sont : Jean-Gabriel Mercier-Rancourt, de la Montérégie, qui se mérite une somme de 150 000 $; Anaïs S Mc Murray, de Montréal, et Thomas Langlais, de la Montérégie, qui reçoivent chacun une bourse d’études de 10 000 $. Rappelons que le concours s’adresse aux personnes inscrites qui sont adéquatement vaccinées. Il est à noter que leur première dose doit avoir été reçue avant le 3 août et la seconde avant le 31 août inclusivement. Jusqu’au 27 août, un lot de 150 000 $ sera tiré chaque semaine chez les participants de plus de 18 ans, ainsi que deux bourses d’études de 10 000 $ chez les participants de 12 à 17 ans. Le 3 septembre, un lot de 1 million $ sera tiré parmi les personnes de 18 ans et plus, de même que 16 bourses d’études de 20 000 $ pour les jeunes de 12 à 17 ans. Des prix additionnels sont prévus, offerts notamment par Bombardier et Air Canada. Toutes les personnes inscrites sont admissibles à l’ensemble des tirages, et ce, selon les conditions du concours. Rappelons que, pour participer, les personnes doivent s’inscrire en visitant le portail libre-service de délivrance de la preuve vaccinale et d’inscription au concours.