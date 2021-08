Des remerciements du Centre d’action bénévole de Contrecoeur

Durant la période estivale, le Centre d’action de bénévole (CAB) de Contrecœur s’est refait une beauté extérieure. En effet, plusieurs améliorations ont été faites afin de redonner un certain lustre aux diverses platebandes, ainsi qu’aux structures extérieures de l’immeuble situé au 4956 rue Legendre. Ces dernières avaient été laissées à l’abandon du fait que l’établissement n’était pas occupé durant plusieurs années.

Les passants de la rue Legendre et Ducharme ont pu constater notamment la remise à neuf des bancs de bois et de fer forgé, qui sont désormais accessibles en tout temps à la population. Cette remise aux normes de la placette vise à en faire un lieu de rassemblement pour des activités extérieures lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Ainsi, le CAB de Contrecœur souhaite souligner la contribution du Centre Jardin Varennes qui a participé grandement à ces travaux. Le copropriétaire, M. Robert Ménard nous a gentiment offert pour plus de 600$ en matériaux horticoles et végétaux afin de donner un petit coup de jeunesse à cet aménagement paysagé.

Je désire remercier personnellement M. Ménard du Centre Jardin Varennes pour ce don. Dorénavant, ce coin de rue très fréquenté par les Contrecœurois et Contrecœuroises reflètera bien l’image que l’on souhaite promouvoir auprès de ces derniers. Aussi, je tiens à souligner également l’implication de notre voisin, le salon funéraire S. Jacques & fils inc., qui lui aussi a participé à l’aide une contribution financière de 100$, nous permettant de nous procurer certains matériaux nécessaires à cette belle réalisation. Merci beaucoup! – Nancy Leduc, directrice générale

Le Centre Jardin Varennes est un producteur horticole d’annuelles, de vivaces, de légumes, de fines herbes et d’arbustes. C’est l’endroit pour tous vos besoins de jardinerie ou de décoration.

1721 route Marie-Victorin, Varennes – 450 652-7007

L’entreprise familiale S. Jacques et fils offre des services complets de préarrangements et arrangements funéraires, clé en main ou à la carte et l’accompagnement des proches dans toutes les formalités légales.

4967, rue Legendre Contrecœur – 450 587-2233

Rappelons que le Centre Action bénévole À plein cœur (CAB de Contrecœur) est un organisme à but non lucratif dont la mission est notamment de promouvoir, ainsi que de développer l’action bénévole et communautaire, afin de répondre aux besoins du milieu. Nos multiples services s’adressent principalement aux aînées et aux personnes vulnérables, mais certains s’adressent également à la population générale. Les sommes ainsi amassées servent à financer les services offerts gratuitement aux bénéficiaires. Ces derniers ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’à briser l’isolement social. Le CAB de Contrecœur est constamment à la recherche de bénévoles et de financement afin de continuer d’offrir des services de qualité à la population de Contrecœur et Verchères. Aidez-nous à les aider! www.cabcontrecoeur.ca